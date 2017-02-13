Gonzalo: "Proviamo a vincere l'E.L. Male a Roma? Abbiamo battuto la Juve. Il rinnovo..."

Giunto al Nencini Store di Calenzano per incontrare i tifosi, il difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime partite della squadra in camp...

Giunto al Nencini Store di Calenzano per incontrare i tifosi, il difensore e capitano della Fiorentina Gonzalo Rodriguez ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle prossime partite della squadra in campionato e in Europa League, ma asoprattutto sulla questione riguardante il rinnovo con la squadra viola:”Europa League? “Adesso siamo concentrati solo in questa competizione, ovviamente la cosa fondamentale per il passaggio del turno sarà fare gol in Germania. Volgiamo provare a vincere questa coppa anche se sarà molto difficile. La partita contro la Roma? Ci è dispiaciuto molto perdere ma abbiamo dimostrato di saper rialzare la testa già la settimana successiva contro un avversario tosto come l’Udinese. Nessuno in generale ama sentirsi criticare ma non si può pensare solamente alla sconfitta con la Roma, abbiamo anche battuto la Juve. Rinnovo? Ne discuterò con la società, ora voglio far bene con la Fiorentina.”