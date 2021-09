Gonzalez si è scusato ma rischia due turni di stop: può pagare a caro prezzo gli applausi a Fabbri

Gli applausi all’arbitro Fabbri dopo essere stato ammonito per aver chiesto il cartellino giallo per Bastoni gli sono costati l’espulsione mentre la Fiorentina si faceva rimontare dall’Inter. Nico Gonzalez si è cosparso la testa di cenere, consapevole di aver messo in difficoltà la propria squadra con quello scatto di nervi che rischia di pagare a caro prezzo. Lo scrive Tuttosport.

