Gonzalez, la sua partenza dal 1′ non è scontata: l’argentino continuerà a rientrare gradualmente

Nico Gonzalez ha i novanta minuti nelle gambe? È una delle grandi domande viola in vista della gara di domani a Empoli. Il suo rientro dal primo minuto non è così scontato. La qualità dell’argentino è una delle carte vincenti della Fiorentina di Italiano. Il rientro continuerà ad essere graduale. Per riprendere completamente la condizione servirà ancora un po’ di pazienza e proprio a questo è improntato il lavoro di questi giorni al centro sportivo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, COMMISSO TORNA PER DEFINIRE LE STRATEGIE: TANTI I NODI DA SCIOGLIERE, TRA CUI QUELLO VLAHOVIC