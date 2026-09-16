Gonçalves: "Progetto valido. Non vinceremo subito, ma nei prossimi 4 anni faremo grandi cose"

Le parole del nuovo innesto viola sulle ambizioni della Fiorentina

Giorno di presentazione ufficiale al Wind3 Media Center del Viola Park per Pedro Gonçalves. L'attaccante portoghese si è concesso ai giornalisti all'indomani della rete realizzata in Coppa Italia contro il Pisa, la firma sul definitivo 3-0 che ha chiuso la partita di ieri sera.

Nel corso della conferenza, il calciatore ha tracciato una linea chiara sul percorso che attende la squadra, sottolineando l'importanza della gradualità per la crescita del club.

"Penso che la Fiorentina abbia un buon progetto, molto ben sviluppato" ha detto a proposito delle basi che sono state costruite in questa sessione di mercato, "Non penso che vinceremo subito, ma nei prossimi 4 anni faremo buoni campionati, ci toglieremo grandi soddisfazioni e raggiungeremo ottimi risultati."

Idee chiare e determinazione per il nuovo innesto viola, che non ha nascosto le proprie ambizioni personali all'interno del gruppo.

"Cercherò di fare del mio meglio per restare nella storia di questo club" ha concluso in merito, esprimendo la sua voglia di incidere in questo nuovo progetto.