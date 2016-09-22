Gomez torna a sbagliare l'impossibile e al Wolfsburg gli affibbiano un nuovo soprannome...

Dalla Germania: Mario Gomez ha ricominciato a sbagliare gol in gran quantità. Come descritto da FoxSport.it, i supporters del Wolfsburg gli hanno addirittura affibbiato il soprannome "Chancentod”, un...

Dalla Germania: Mario Gomez ha ricominciato a sbagliare gol in gran quantità. Come descritto da FoxSport.it, i supporters del Wolfsburg gli hanno addirittura affibbiato il soprannome "Chancentod”, un nomignolo che significa "Morte delle palle gol". Il fu SuperMario, infatti, è tornato a sbagliare gol veramente improbabili, con zero marcature in tre apparizioni da titolare e numerose palle gol sprecate. Pazzeschi gli errori contro Hoffenheim e soprattutto Borussia Dortmund. Chissà che nelle prossime uscite non riesca a scrollarsi di dosso quest'aura negativa. A Firenze non ci riuscì...