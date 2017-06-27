Goldman Sachs, non solo valutazione del club: perché potrebbero acquistare

La Goldman Sachs potrebbe non fermarsi al compito di stilare il reale valore di mercato della Fiorentina. Nelle ultime ore, anzi, si fanno sempre più pressanti le voci che vorrebbero l'advisor america...

La Goldman Sachs potrebbe non fermarsi al compito di stilare il reale valore di mercato della Fiorentina. Nelle ultime ore, anzi, si fanno sempre più pressanti le voci che vorrebbero l'advisor americano, colosso conosciuto a livello mondiale, interessato alla situazione Fiorentina nel suo complesso. Il ramo che si occupa del business legato allo sport, infatti, è specializzato nel business degli stadi di proprietà. Ecco perché Goldman potrebbe guardare all'operazione Cittadella Viola con grande interesse.