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Gol sbagliato-gol subito. La Fiorentina ancora sotto grazie alla doppietta di Gerson

Prima doppietta in campionato del talento brasiliano, bruttissimo errore del Cholito che conferma un brutto periodo di forma. 

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:25
Gol sbagliato-gol subito. La Fiorentina ancora sotto grazie alla doppietta di Gerson -
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Gerson
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Fiorentina ancora sotto alla mezz'ora. Simeone si fa rimontare da Manolas nell'uno contro con Allison. La Roma fa partite in contropiede e Kolarov mette davanti al portiere Gerson che di prima trova nuovamente l'angolino.

Prima doppietta in campionato del talento brasiliano, bruttissimo errore del Cholito che conferma un brutto periodo di forma.

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