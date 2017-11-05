Gol sbagliato-gol subito. La Fiorentina ancora sotto grazie alla doppietta di Gerson
Prima doppietta in campionato del talento brasiliano, bruttissimo errore del Cholito che conferma un brutto periodo di forma.
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2017 15:25
Fiorentina ancora sotto alla mezz'ora. Simeone si fa rimontare da Manolas nell'uno contro con Allison. La Roma fa partite in contropiede e Kolarov mette davanti al portiere Gerson che di prima trova nuovamente l'angolino.
Prima doppietta in campionato del talento brasiliano, bruttissimo errore del Cholito che conferma un brutto periodo di forma.