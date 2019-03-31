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Gol di Simeone e inchino sotto la Fiesole. È uno zero viola al Franchi

Si porta in vantaggio la Fiorentina al 10' del primo tempo. Su un rinvio di Ansaldi, spicca su tutti Hugo che serve Simeone davanti alla porta

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 marzo 2019 16:14
Gol di Simeone e inchino sotto la Fiesole. È uno zero viola al Franchi - Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
Firenze, stadio Franchi, 24.02.2019, Fiorentina-Inter, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com,
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Si porta in vantaggio la Fiorentina al 10' del primo tempo. Su un rinvio di Ansaldi, spicca su tutti Hugo che serve Simeone davanti alla porta. Il numero 9 scarta con una finta Sirigu e segna la rete dell'1-0

Doppio inchino per Simeone, che si fa perdonare dal famoso dito di qualche tempo fa.

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