Gol di Boateng e rete immediata d'Insigne. Fiorentina sfortunata e disattenta
Gol della Fiorentina con Boateng, che dal centro si sposta la palla sul destro e calcia in porta, pareggiando la partita. Gli risponde subito Insigne con su Tap In
A cura di Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 23:01
Gol della Fiorentina con Boateng, che dal centro si sposta la palla sul destro e calcia in porta, pareggiando la partita. Gli risponde subito Insigne con su Tap In, segna nuovamente la rete del vantaggio con un colpo di testa.
Viola sfortunati