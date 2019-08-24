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Gol di Boateng e rete immediata d'Insigne. Fiorentina sfortunata e disattenta

Gol della Fiorentina con Boateng, che dal centro si sposta la palla sul destro e calcia in porta, pareggiando la partita. Gli risponde subito Insigne con su Tap In

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2019 23:01
Gol di Boateng e rete immediata d'Insigne. Fiorentina sfortunata e disattenta -
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Gol della Fiorentina con Boateng, che dal centro si sposta la palla sul destro e calcia in porta, pareggiando la partita. Gli risponde subito Insigne con su Tap In, segna nuovamente la rete del vantaggio con un colpo di testa.

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