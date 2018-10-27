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Gol di Benassi ed errore di Lafont, termina 1-1 al Grande Torino. Nella ripresa..

Termina in pareggio la partita tra Torino e Fiorentina giocata stasera al Grande Torino. A sbloccarla è l'ex Benassi che dopo appena un minuto..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2018 22:22
Gol di Benassi ed errore di Lafont, termina 1-1 al Grande Torino. Nella ripresa.. -
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Termina in pareggio la partita tra Torino e Fiorentina giocata stasera al Grande Torino.
A sbloccarla è l'ex Benassi che dopo appena un minuto sfrutta un errore dell'altro ex De Silvestri e trafigge Sirigu con un destro chirurgico. Dopo appena 10' minuti è Lafont a vedersi negativamente protagonista con uno sfortunato autogol. Dopo un tiro di DjiDji dalla distanza, la palla finisce prima sul palo e poi sulla schiena del numero 1 francese che porta il risultato sul definitivo 1-1

Nella ripresa l'occasione piú grande se la ritrova sul destro Simeone che non riesce a concludere in rete da ottima posizione.

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