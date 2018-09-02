GOL DELLA FIORENTINA! IN CONTROPIEDE BENASSI TRAFIGGE SCUFFET
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 73' della ripresa con un contropiede magistrale. Dopo il corner dell'Udinese..
A cura di Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 19:18
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 73' della ripresa con un contropiede magistrale. Dopo il corner dell'Udinese, Chiesa si fa 80 metri palla al piede e con uno scavetto serve Benassi. Il numero 24 viola calcia di potenza sotto l'incrocio e porta sull'1-0 la propria squadra.