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GOL DELLA FIORENTINA! IN CONTROPIEDE BENASSI TRAFIGGE SCUFFET

Si porta in vantaggio la Fiorentina al 73' della ripresa con un contropiede magistrale. Dopo il corner dell'Udinese..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2018 19:18
GOL DELLA FIORENTINA! IN CONTROPIEDE BENASSI TRAFIGGE SCUFFET - Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Benassi
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Si porta in vantaggio la Fiorentina al 73' della ripresa con un contropiede magistrale. Dopo il corner dell'Udinese, Chiesa si fa 80 metri palla al piede e con uno scavetto serve Benassi. Il numero 24 viola calcia di potenza sotto l'incrocio e porta sull'1-0  la propria squadra.

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