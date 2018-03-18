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Gol della Fiorentina a 10 secondo dalla fine! A segno Thereau su rigore!

Torna in vantaggio la Fiorentina a 10 secondi dalla fine. A segno Thereau su calcio di rigore! Il rigore è stato precedentemente dato dopo il consulto della VAR

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 16:44
Gol della Fiorentina a 10 secondo dalla fine! A segno Thereau su rigore! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Thereau
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Torna in vantaggio la Fiorentina a 10 secondi dalla fine. A segno Thereau su calcio di rigore! Il rigore è stato precedentemente dato dopo il consulto della VAR. Terza vittoria consecutiva per i viola, nel nome di Davide Astori

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