Gol della Fiorentina a 10 secondo dalla fine! A segno Thereau su rigore!
Torna in vantaggio la Fiorentina a 10 secondi dalla fine. A segno Thereau su calcio di rigore! Il rigore è stato precedentemente dato dopo il consulto della VAR
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2018 16:44
Torna in vantaggio la Fiorentina a 10 secondi dalla fine. A segno Thereau su calcio di rigore! Il rigore è stato precedentemente dato dopo il consulto della VAR. Terza vittoria consecutiva per i viola, nel nome di Davide Astori