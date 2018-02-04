Goal di Veretout? Più probabile autorete di Mirante, oppure Badelj? La Lega Serie A scioglierà ogni dubbio...

E' il primo tempo a Bologna, precisamente il minuto numero 41': il calcio d'angolo per la Fiorentina viene battuto da Veretout, la palla è insidiosissima sul secondo palo, Mirante non è perfetto, Bade...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2018 17:14

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