Goal di Veretout? Più probabile autorete di Mirante, oppure Badelj? La Lega Serie A scioglierà ogni dubbio...
E' il primo tempo a Bologna, precisamente il minuto numero 41': il calcio d'angolo per la Fiorentina viene battuto da Veretout, la palla è insidiosissima sul secondo palo, Mirante non è perfetto, Bade...
E' il primo tempo a Bologna, precisamente il minuto numero 41': il calcio d'angolo per la Fiorentina viene battuto da Veretout, la palla è insidiosissima sul secondo palo, Mirante non è perfetto, Badelj forse sporca ma sicuramente la palla finisce in rete dopo un lieve tocco sulla schiena del portiere felsineo. La sostanza è che la Fiorentina passa in vantaggio ma per gli amanti delle statistiche ed i giocatori di Fantacalcio si dovrà attendere l'ufficialità della Lega Serie A, bensì con ogni probabilità non sarà goal di Jordan Veretout.