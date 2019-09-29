Gli intoccabili: tutti ruotano, ma a centrocampo comanda il solito trio. Anche stasera...

La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan proponendo ancora una volta Castrovilli, Pulgar e Badelj in mezzo al campo. Un vero e proprio trio di intoccabili - scrive il Corriere Fiorentino - di cui...

La Fiorentina si appresta a sfidare il Milan proponendo ancora una volta Castrovilli, Pulgar e Badelj in mezzo al campo. Un vero e proprio trio di intoccabili - scrive il Corriere Fiorentino - di cui il tecnico non può fare a meno. Castrovilli è già in odore di nazionale, Badelj fornisce equilibrio e intelligenza tattica, Pulgar grinta e rigori (2) segnati. Abbastanza per vederli tutti e tre titolari, anche a San Siro.