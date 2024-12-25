Gli auguri di Palladino ai tifosi della Fiorentina: "Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni insieme"

Raffaele Palladino ha un pensiero per i tifosi della Fiorentina anche nel giorno di Natale. Di seguito la lettera del mister pubblicata su Instagram: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno...

A cura di Redazione Labaroviola 25 dicembre 2024 15:00

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