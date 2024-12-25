Gli auguri di Palladino ai tifosi della Fiorentina: "Vogliamo toglierci delle belle soddisfazioni insieme"
Raffaele Palladino ha un pensiero per i tifosi della Fiorentina anche nel giorno di Natale. Di seguito la lettera del mister pubblicata su Instagram: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno...
Raffaele Palladino ha un pensiero per i tifosi della Fiorentina anche nel giorno di Natale. Di seguito la lettera del mister pubblicata su Instagram: "Buone feste e un pensiero speciale per chi è meno fortunato, che possa essere per TUTTI un Natale pieno di serenità e amore. Un caloroso abbraccio ai nostri tifosi Viola, sempre con noi. Vogliamo toglierci belle soddisfazioni insieme. Forza Fiorentina".
DALLA GERMANIA: CHRISTENSEN POTREBBE LASCIARE LA FIORENTINA E TORNARE IN BUNDESLIGA
https://www.labaroviola.com/dalla-germania-christensen-potrebbe-lasciare-la-fiorentina-e-tornare-in-bundesliga/282200/