Gli auguri della Fiorentina alla stampa: "Società in crescita, auguri alle famiglie"

Gli auguri della società alla stampa

Oggi alle 12.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ha invitato la stampa per il brindisi natalizio, presenti Rogg, Freitas, Corvino e Sousa gli ultimi due hanno preso parola per lasciarsi a qualche breve dichiarazione:

Corvino: "Auguri a tutti, la società è in crescita così come il settore giovanile. Insieme arriveremo a tranguardi importanti".

Sousa: "Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per un felice Natale ed un sereno anno nuovo".