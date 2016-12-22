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Gli auguri della Fiorentina alla stampa: "Società in crescita, auguri alle famiglie"

Gli auguri della società alla stampa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2016 13:00
Gli auguri della Fiorentina alla stampa: "Società in crescita, auguri alle famiglie" -
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Fiorentina
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Oggi alle 12.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ha invitato la stampa per il brindisi natalizio, presenti Rogg, Freitas, Corvino e Sousa gli ultimi due hanno preso parola per lasciarsi a qualche breve dichiarazione:

Corvino: "Auguri a tutti, la società è in crescita così come il settore giovanile. Insieme arriveremo a tranguardi importanti".

Sousa: "Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per un felice Natale ed un sereno anno nuovo".

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