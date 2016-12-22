Gli auguri della Fiorentina alla stampa: "Società in crescita, auguri alle famiglie"
Gli auguri della società alla stampa
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2016 13:00
Oggi alle 12.00 presso lo stadio Artemio Franchi di Firenze la Fiorentina ha invitato la stampa per il brindisi natalizio, presenti Rogg, Freitas, Corvino e Sousa gli ultimi due hanno preso parola per lasciarsi a qualche breve dichiarazione:
Corvino: "Auguri a tutti, la società è in crescita così come il settore giovanile. Insieme arriveremo a tranguardi importanti".
Sousa: "Tanti auguri a voi e alle vostre famiglie per un felice Natale ed un sereno anno nuovo".