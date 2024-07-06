Gli allenamenti pomeridiani in ritiro saranno aperti al pubblico, per prenotarsi è necessaria la InViola Card

Ecco tutte le date e le info utili per seguire da vicino il ritiro della Fiorentina che si terrà al Viola Park

La Fiorentina attraverso il proprio sito ha comunicato tutte le info utili per seguire da vicino il ritiro al Viola Park, ecco il comunicato:

La prima squadra viola svolgerà 2 sedute di allenamento giornaliere, la prima alle 09:30, a porte chiuse, la seconda, indicativamente, alle ore 18:00, all’interno dello Stadio “Curva Fiesole”, aperta al pubblico. Le sessioni a porte aperte si svolgeranno nelle seguenti date: 10 Luglio – Allenamento 11 Luglio – Allenamento

13 Luglio – Allenamento

14 Luglio – Fiorentina vs Fiorentina Primavera

16 Luglio – Allenamento

17 Luglio – Allenamento Il 19 Luglio, infine, a conclusione della prima fase del ritiro precampionato, si svolgerà l’amichevole tra ACF Fiorentina e Reggiana. Le informazioni per l’acquisto del tagliando d’ingresso e per gli accrediti stampa saranno fornite in seguito attraverso i nostri canali ufficiali.

ei giorni di libero accesso alle sessioni di allenamento I cancelli del Viola Park saranno aperti a partire dalle 17:00. Per poter accedere all’interno dello Stadio “Curva Fiesole” sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale www.acffiorentina.com Per la prenotazione sarà necessario essere in possesso della Tessera InViola, ad eccezione degli under 6 che potranno accedere senza prenotazione.

L’ingresso alla struttura potrà avvenire, a piedi, da Via Pian Di Ripoli, ma sarà inoltre a disposizione fino a esaurimento posti, con accesso a partire dalle 16:45, il nuovo parcheggio provvisorio del Viola park. L’accesso all’area, per chi proviene da Firenze, dovrà avvenire dalla SP34, Via Pian di Ripoli, svoltando a sinistra su Via degli Olmi e infine a destra su Via Crocifisso del Lume / Via Della Nave a Rovezzano (https://maps.app.goo.gl/aAYGqDwnUc8JHK6f6). Invitiamo i nostri tifosi ad osservare le limitazioni relative alla sicurezza: NON E’ CONSENTITO L'ACCESSO AGLI ANIMALI. E', INOLTRE, VIETATO INTRODURRE ALL’INTERNO DELL’IMPIANTO BOTTIGLIE DI VETRO, CIBI E BEVANDE. Informiamo inoltre i nostri tifosi che, al termine delle sedute di allenamento, saranno organizzate delle sessioni di foto e autografi con i calciatori viola. Cattolica Assicurazioni Agenzia Generale Firenze sarà il Title Sponsor di tutto il ritiro di ACF Fiorentina e, dal 10 luglio al 19 luglio, inclusi i giorni in cui non sono previsti allenamenti a porte aperte, sul prato dello Stadio “Davide Astori” sarà attivo il “VIOLA PARK SUMMER VILLAGE presented by Cattolica”, un’area riservata a bambini e ragazzi con giochi e attività di ogni genere. Sarà, infine, possibile seguire tutto il ritiro viola tramite i nostri canali ufficiali (Sito ufficiale, Social Network e App), attraverso ampie finestre live, a partire dalle 10 per gli allenamenti del mattino e alle 18 per le attività pomeridiane.

GALLIANI SU PALLADINO

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