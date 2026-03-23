23 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:59

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Glasner: “Spero di recuperare tutti i giocatori per la partita contro la Fiorentina e che nessuno si infortuni in Nazionale.”

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Glasner: “Spero di recuperare tutti i giocatori per la partita contro la Fiorentina e che nessuno si infortuni in Nazionale.”

Redazione

23 Marzo · 19:41

Aggiornamento: 23 Marzo 2026 · 19:41

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Poco fa l’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha rilasciato un’intervista sul profilo ufficiale del club inglese. Il tecnico ha parlato della lunga sosta della sua squadra e di come si preparerà per la sfida in Conference contro la Fiorentina: “Andrò a casa mia in Austria per rilassarmi fra le montagne questo weekend, poi inizierò a prepararmi in vista della Fiorentina. Sono una squadra molto tradizionale, una grande squadra in Italia: ci stiamo preparando consci di ciò. Vogliamo il miglior risultato possibile: adesso si tratta di sfruttare al meglio queste tre settimane di sosta. Ci riposeremo per qualche giorno, poi molti giocatori andranno con le Nazionali: in seguito, ci prepareremo con un’amichevole per mantenere il ritmo gara. Mi aspetto che Nketiah torni disponibile dopo la sosta Nazionali, di modo da avere tutti pronti per la gara di andata”.

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