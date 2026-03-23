Glasner: “Spero di recuperare tutti i giocatori per la partita contro la Fiorentina e che nessuno si infortuni in Nazionale.”

Poco fa l’allenatore del Crystal Palace, Glasner, ha rilasciato un’intervista sul profilo ufficiale del club inglese. Il tecnico ha parlato della lunga sosta della sua squadra e di come si preparerà per la sfida in Conference contro la Fiorentina: “Andrò a casa mia in Austria per rilassarmi fra le montagne questo weekend, poi inizierò a prepararmi in vista della Fiorentina. Sono una squadra molto tradizionale, una grande squadra in Italia: ci stiamo preparando consci di ciò. Vogliamo il miglior risultato possibile: adesso si tratta di sfruttare al meglio queste tre settimane di sosta. Ci riposeremo per qualche giorno, poi molti giocatori andranno con le Nazionali: in seguito, ci prepareremo con un’amichevole per mantenere il ritmo gara. Mi aspetto che Nketiah torni disponibile dopo la sosta Nazionali, di modo da avere tutti pronti per la gara di andata”.