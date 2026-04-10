10 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 12:57

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Glasner: “Per 15-20 minuti abbiamo visto quanto è forte la Fiorentina. A Firenze per chiuderla”

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Glasner: “Per 15-20 minuti abbiamo visto quanto è forte la Fiorentina. A Firenze per chiuderla”

Redazione

10 Aprile · 11:42

Aggiornamento: 10 Aprile 2026 · 11:42

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Mister Oliver Glasner, allenatore del Crystal Palace, ha analizzato in conferenza stampa la vittoria per 3-0 contro la Fiorentina ieri sera in Conference League. Queste le sue dichiarazioni: “La cosa più importante è stata la prestazione di oggi, specialmente nel primo tempo e soprattutto negli ultimi 20 metri. Abbiamo giocato davvero bene, con pressing e attacchi continui all’area avversaria. Da qui è nato anche il nostro secondo gol. Il nostro piano gara era proprio questo: ci aspettavamo una Fiorentina molto compatta, ma al contempo abbiamo attaccato tanto da dietro creando tante occasioni. Ho visto un grande atteggiamento da parte della mia squadra”

Sulla Fiorentina: “Per 15-20 minuti dopo l’intervallo abbiamo visto quanto sia forte, c’è stato bisogno della traversa e del nostro Henderson per non prendere gol in un paio di occasioni”.

Sulla qualificazione in semifinale: “Il primo round l’abbiamo vinto noi, ora però dobbiamo fare il secondo step a Firenze fra una settimana”. Lo scrive Tuttomercatoweb

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