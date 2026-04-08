8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

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Glasner: “Ero a Verona a vedere la partita. La Fiorentina è un bel gruppo. Nketia sarà assente”

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Glasner: “Ero a Verona a vedere la partita. La Fiorentina è un bel gruppo. Nketia sarà assente”

Redazione

8 Aprile · 15:41

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 15:41

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Ha parlato in conferenza e sul sito ufficiale del Crystal Palace l’allenatore Glasner: “A parte Nketia (ex Arsenal), che si è infortunato ieri, tutti gli altri sono disponibili. La sosta ci ha permesso di riposarci un po’, molti calciatori sono andati con le loro Nazionali ma abbiamo comunque lavorato bene con l’aiuto dei ragazzi dell’under 21. Sabato sono andato a Verona a vedere la Fiorentina, siamo pronti e non vediamo l’ora di scendere in campo domani. Non succede tutti i giorni di giocare un quarto di finale europeo, a meno che non si tratti della Fiorentina che ormai è abituata ad arrivare a questo livello. Ci stiamo divertendo tenendo alta l’intensità, speriamo in un buon risultato domani. Non parlerei di finale anticipata, arrivati a questo punto ci sono tante squadre attrezzate.
I viola hanno cambiato rotta negli ultimi tempi. Li ho visti giocare anche contro l’Inter, sono bravi ad aspettare l’errore dell’avversario per sfruttarlo. Contro il Verona ho visto un gruppo molto compatto, si è notato da come hanno festeggiato dopo il gol di Fagioli. Ora che la Fiorentina ha cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione potrà concentrarsi di più sulla Conference, e infatti domani mi aspetto la miglior formazione possibile al netto degli infortuni”.

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