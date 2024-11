Giuseppe Barone: “Per mio padre Firenze era tutto. Nasce la Joe Barone Foundation per aiutare i bambini malati”

Giuseppe Barone, uno dei 4 figli del compianto direttore generale della Fiorentina Joe Barone, ha annunciato a Sara Meini per Tgr Rai Toscana che la famiglia ha deciso di dare vita a una fondazione a nome del padre per aiutare i bambini malati.

“Joe era sempre qui, non tornava molto a New York, era innamorato della città. Per mio padre Firenze era tutto. Siamo molto contenti di aver creato questa Fondazione a suo nome, vogliamo portare avanti quello che lui ha iniziato qua. I fondi servono per aiutare i bambini malati e in più vorremmo donare defibrillatori alle scuole calcio di Firenze e New York. Grazie ai fiorentini e ai tifosi per il feeling che ci trasmettono” .

Su Instagram ha già preso vita la pagina ufficiale della fondazione, con il primo post che recita:

“Siamo orgogliosi di annunciare la nascita della Joe Barone Foundation, creata per onorare la vita e l’eredità di un uomo che credeva nel potere della comunità. Unisciti a noi in memoria di Joe per costruire un futuro migliore. Visita il link in bio per stare in contatto con la fondazione.”

