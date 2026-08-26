Giuseppe Barone: "Orgoglioso che mio padre abbia lasciato la sua firma nella storia della Fiorentina"

Le parole di Giuseppe Barone, figlio dell'indimenticato Joe per il Centenario della Fioretnina

Per i cento anni di storia della Fiorentina, arrivano gli auguri anche del figlio di Joe Barone, Giuseppe, tramite un bellissimo post su Instagram.



Ecco le parole di Giuseppe Barone:

"Cento anni non si contano: si vivono. Si vivono nelle vittorie, nelle sconfitte e in quella passione che a Firenze si tramanda di generazione in generazione. La Fiorentina non è solo una squadra: è identità, è appartenenza, è un amore che non ha bisogno di spiegazioni. Non sono nato tra queste strade, ma è qui che ho imparato cosa significa sentirsi a casa. Firenze è una città che sento mia e che porterò sempre con me. E con profondo orgoglio penso a mio padre, che ha avuto l’onore di lasciare la sua firma su questa storia. Buon 100° compleanno, Fiorentina. La storia continua. Forza Viola, sempre!"