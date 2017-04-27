Giudice Sportivo, ricorso respinto per Kalinic. Il croato salterà il Palermo
Ricorso viola respinto, Kalinic salterà la sfida contro il Palermo. Ecco il comunicato ufficiale del giudice sportivo:
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 16:25
E' da poco uscito il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo riguardante il ricorso per Kalinic:
"Ricorso ACF FIORENTINA avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al calc. Kalinic Nikola seguito gara Fiorentina/Empoli del 15.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 187 del 18.1.2017) RESPINTO"