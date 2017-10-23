Labaro Viola

Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per lancio di fumogeni. L'ammenda...

Sono state rese note le decisione del Giudice Sportivo in merito agli eventi che hanno caratterizzato la nona giornata del campionato di Serie A. Fra le varie sanzioni ce n'è anche una relativa alla F...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 20:24
Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per lancio di fumogeni. L'ammenda... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
News
Fiorentina
Condividi

Sono state rese note le decisione del Giudice Sportivo in merito agli eventi che hanno caratterizzato la nona giornata del campionato di Serie A. Fra le varie sanzioni ce n'è anche una relativa alla Fiorentina...

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok