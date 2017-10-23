Il Giudice Sportivo multa la Fiorentina per lancio di fumogeni. L'ammenda...
Sono state rese note le decisione del Giudice Sportivo in merito agli eventi che hanno caratterizzato la nona giornata del campionato di Serie A. Fra le varie sanzioni ce n'è anche una relativa alla F...
Sono state rese note le decisione del Giudice Sportivo in merito agli eventi che hanno caratterizzato la nona giornata del campionato di Serie A. Fra le varie sanzioni ce n'è anche una relativa alla Fiorentina...
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al 18° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.