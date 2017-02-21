Il Giudice Sportivo multa Fiorentina e Milan. Cifre e ragioni della sanzione...
Sono state rese note le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti delle squadre di Serie A e... C'è anche la Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
21 febbraio 2017 16:34
Sono state rese note le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo nei confronti delle squadre di Serie A, fra le quali spunta a sorpresa anche la Fiorentina. Il provvedimento (che ha colpito anche il Milan) si riferisce alla partita disputata domenica sera a "San Siro" ed in particolare all'intervallo.
"Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. FIORENTINA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa due minuti"