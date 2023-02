Giudice Sportivo, confermate le squalifiche di Igor e Mandragora: salteranno la Juve

Confermate le squalifiche di Igor e Rolando Mandragora dal giudice sportivo che in questi minuti ha emesso i suoi verdetti. I due viola, che salteranno la gara con la Juve, sono stati squalificati per 1 giornate insieme a Caldara e Ampadu (Spezia), Leris (Sampdoria), Lucumi (Bologna) e Rogerio (Sassuolo), tutti per somma di ammonizioni. Ammonizione con sanzione di 1500 euro al capitano dell’Udinese, Rodrigo, per proteste. Per eccessive proteste contro una decisione arbitrale squalificato, dopo l’espulsione, di Luigi Pagliuca dello staff del Verona.