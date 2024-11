Giovedì torna la Conference League, arriva il Paphos, la Fiorentina non può più sbagliare 

Tra Como e Inter si inserisce una non banale partita di Conference League contro il Paphos, club cipriota che sta dominando il campionato e che anche in coppa è stato capace di vincere due partite sulle tre disputate. Il jolly la Fiorentina se lo è già giocato perdendo nell’ultima partita contro i connazionali dell’Apoel ed ecco che a questo punto la sfida di giovedì è una di quelle da non sbagliare per non mettere in salita il percorso nel girone. L’obiettivo della Fiorentina è ovvio: chiudere il maxi raggruppamento nelle prime otto per evitare gli spareggi di febbraio e rimandare il discorso europeo direttamente alla metà di marzo. Dopo il Paphos altra gara al Franchi contro il Lask (12 dicembre) prima della chiusura a Guimaraes (19 dicembre ancora senza tifosi). Lo scrive La Nazione.