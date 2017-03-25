Il giorno dei giorni. Oggi la Fiorentina Women's potrebbe mettere il mattone decisivo per lo scudetto...

Oggi potrebbe arrivare il tassello decisivo...

Today is the day o se preferite l'italianissimo Ligabue questo è il giorno dei giorni. Oggi la Fiorentina Women's potrebbe di fatto mettere il mattone decisivo per laurearsi campione d'Italia. Una cavalcata ad oggi di 17 partite con uno score fantastico: 16 vittorie, 1 sconfitta con ben 68 goal fatti e 5 subiti. Oggi di scena la diciottesima giornata: Brescia-Fiorentina le prime due della classe, con le ragazze viola avanti di tre lunghezze. In caso di vittoria diventerebbero 6 punti e quindi praticamente irraggiungibili per le bresciane poiché sono in totale 22 le gare da giocare. Fischio iniziale ore 15.00 in diretta TV sul canale 63 e in diretta streaming su violachannel. Firenze potrebbe finalmente riabbracciare un tricolore, la conquista è ad un passo...

Gabriele Caldieron

foto: Deborah Salvatori Rinaldi su Instagram