A giorni Andrea Della Valle tornerà a Firenze e parlerà: la situazione...

Andrea Della Valle tornerà a Firenze nei prossimi giorni. Vuole stare vicino alla squadra in questo momento difficile e sa che serve fare chiarezza sul futuro. Come riporta Il Corriere dello Sport, le...

Andrea Della Valle tornerà a Firenze nei prossimi giorni. Vuole stare vicino alla squadra in questo momento difficile e sa che serve fare chiarezza sul futuro. Come riporta Il Corriere dello Sport, le parti si sono riavvicinate nel dramma di Astori ma non tutte le distanze sono colmate. Certo, l’opportunità che adesso si possa creare un dialogo è più forte rispetto a prima. Il momento per affrontare tutti i temi è adesso, Andrea verrà in città e parlerà.