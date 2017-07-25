Il Giornale di Brescia: Bagadur ha il via libera della Fiorentina, firmerà con il Brescia

Il difensore croato firmerà un contratto annuale con rinnovo automatico al raggiungimento delle 20 presenze

Ricardo Bagadur, difensore croato attualmente di proprietà della Fiorentina, concluderà a breve la sua esperienza in maglia viola. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna de Il Giornale di Brescia, pare che il classe '95 stia per accasarsi proprio alla formazione bresciana. Stando alle indiscrezioni sembra che Bagadur, già nella giornata di oggi, possa ricevere il via da parte della società gigliata e, successivamente, firmare un contratto annuale - con rinnovo automatico al raggiungimento delle 20 presenze - che sancirebbe così il suo passaggio definitivo alle Rondinelle.