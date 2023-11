Giorgetti ammette: ”La gara di domani serva da preparativo per quella con il Bologna

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Angelo Giorgetti ha parlato della partita di domani che vedrà la Fiorentina opposta al Cucharicki:

”Cukaricki? La gara di domani servirà a preparare bene quella di Bologna, li si vedrà di che pasta è fatta la Fiorentina. Non so come stia crescendo la squadra di Italiano. Dopo il Napoli credevo che la quota giusta di cinismo fosse stata raggiunta, invece le 3 partite dopo mi hanno completamente smentito. Beltran? Non vengono sfruttate le sue caratteristiche principali, con i 3 difensori della Juve ha sofferto molto. La fase difensiva è sempre stata un caso, non è facile fare il difensore nella Fiorentina, serve tanta attenzione e bravura.’