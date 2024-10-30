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“Giocano i migliori”, bluff di Palladino? A Genova Fiorentina verso un probabile turnover 

Palladino aveva detto ciò anche prima della gara in Svizzera, poi cambiò 9/11

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 09:07
“Giocano i migliori”, bluff di Palladino? A Genova Fiorentina verso un probabile turnover  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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«La squadra sta bene, la vittoria di domenica ci ha dato morale» ha spiegato il tecnico: «Vedo i ragazzi concentrati ma a Genova andrà in campo quella che riterrò la formazione migliore». La stessa espressione, per la verità, l'allenatore l'aveva usata in Svizzera la settimana scorsa quando poi scelse di cambiare 9/11 rispetto alla squadra che aveva giganteggiato a Lecce pertanto coi rossoblù è lecito attendersi del turnover. Che, in parte, riguarderà anche i tifosi: da lunedì infatti è la Prefettura di Genova ha ufficializzato il divieto per i sostenitori viola residenti in Toscana di seguire la trasferta del Ferraris, alla luce degli scontri di domenica 20 alle porte di Bari con gli ultras della Fidelis Andria. Lo scrive La Nazione

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/

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