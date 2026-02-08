Gineitis del Torino mostra i cogli*** ai tifosi della Fiorentina dopo il gol granata

Il centrocampista del Torino, Gineitis, quando vede la Fiorentina e il Franchi si esalta. Ieri è stato complice di un assist mentre lo scorso anno di un goal.

Nella partita di sabato il giocatore lituano ha avuto un atteggiamento al quanto antisportivo; pochi minuti prima di calciare la punizione vincente, era infatti stato ammonito per aver scagliato con violenza il pallone contro i cartelloni pubblicitari. Un gesto di stizza eccessivo. E dopo il gol al 93′ del suo capitano ha fatto il “famoso” gesto gesto ‘de los huevos’, per dirla alla spagnola, e per citare colui che ha reso celebre il toccarsi ‘los cojones’ per esultare dopo un gol, ovvero proprio il padre dell’attaccante del Torino, Simeone. Gineitis, si è toccato i genitali, a mo’ di provocazione nei confronti del pubblico del parterre di tribuna, il quale lo aveva fischiato per l’atto antisportivo commesso pochi minuti prima.