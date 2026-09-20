Gilmour: "Potevamo vincerla, abbiamo creato tanto e volevamo portare a casa i 3 punti oggi"

Il giocatore scozzese ha parlato dopo la prova contro i viola

Ecco l'intervista rilasciata da Billy Gilmour a DAZN al termine della gara tra Fiorentina e Napoli. Il mediano scozzese aveva firmato nei primi quarantacinque minuti la rete del momentaneo vantaggio azzurro: «Conquistare un punto prima della sosta è un buon bottino. Avremmo preferito la vittoria, considerando che abbiamo avuto le occasioni per raddoppiare».

LA TATTICA SUL GOL. «Ci alleniamo spesso su queste soluzioni. Sono felice che oggi l'esecuzione sia riuscita e abbia dato una mano alla squadra».

RUOLO DA PROTAGONISTA. «Mancare l'appuntamento con il Mondiale è stata un'amarezza. Proprio per questo per me è fondamentale riuscire a incidere adesso. Un grazie speciale va a tutto lo staff per l'immenso lavoro che stiamo svolgendo insieme».