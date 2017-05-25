Gilardino in cerca di una nuova sfida, è il sogno proibito della Cremonese.

Stagione al di sotto delle aspettative per l'ex bomber viola Alberto Gilardino. Come riporta GazzaMercato, il trentacinquenne biellese è adesso alla ricerca di un nuovo club dove accasarsi, dato il co...

Stagione al di sotto delle aspettative per l'ex bomber viola Alberto Gilardino. Come riporta GazzaMercato, il trentacinquenne biellese è adesso alla ricerca di un nuovo club dove accasarsi, dato il contratto in scadenza col Pescara. Dopo l'annata deludente in Abruzzo, si profila anche l'opportunità di scendere di categoria. A farsi avanti con maggiore insistenza è stata la Cremonese, i grigiorossi sono freschi di promozione nella serie cadetta e vogliono ambire quanto meno alla permanenza. Il centravanti ex Milan e Parma fra le altre, farebbe al caso dei lombardi.