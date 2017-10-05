Gila trattato come un Re a Spezia: "Abbiate fede in Pioli, Simeone mi piace perché è moderno''

Alberto Gilardino, nel giorno della sua presentazione con la maglia dello Spezia, ha rilasciato anche delle dichiarazioni relative alla Fiorentina:“Sono molto legato a Firenze. La squadra arriva da du...

Alberto Gilardino, nel giorno della sua presentazione con la maglia dello Spezia, ha rilasciato anche delle dichiarazioni relative alla Fiorentina:“Sono molto legato a Firenze. La squadra arriva da due prestazioni con risultati non ottimali, ma il lavoro di Pioli pagherà. Lo conosco come allenatore e la squadra ha degli ottimi valori. Spero che Firenze abbia pazienza. Simeone mi piace, è un attaccante moderno e di movimento. Si abbina molto bene con Thereau”.