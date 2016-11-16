Giani sicuro: "Lo stadio sorgerà nell'area Mercafir", ma si dimentica di un elemento importante...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale, ha parlato al termine dell'evento "Giornata Olimpica" del CONI. Queste le sue dichiarazioni sul nuovo stadio della Fiorentina: "I viola stanno vivend...

Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale, ha parlato al termine dell'evento "Giornata Olimpica" del CONI. Queste le sue dichiarazioni sul nuovo stadio della Fiorentina: "I viola stanno vivendo un momento importante per quanto riguarda le prospettive sul nuovo impianto. Il club sta tenendo fede alla parola che aveva dato, presentando al Comune un progetto in attesa di essere autorizzato. L'impianto sorgerà nell'area Mercafir assieme a spazi adibiti all'ospitalità e alla ristorazione".

Esatto, spazi adibiti all'ospitalità e alla ristorazione, Eugenio Giani però non fa menzione del grande centro commerciale che era previsto nel progetto iniziale. Dimenticanza o omissione cosciente? A dicembre avremo risposte certe.