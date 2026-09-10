Giani: "La Fiorentina va oltre il fenomeno sportivo, è l'identità di Firenze e della città"

Il governatore toscano ha parlato del centenario viola

Un secolo di storia, passione e profondo radicamento nel territorio. In occasione del suo centenario, la Fiorentina riceverà il Pegaso d’Oro, la più alta onorificenza concessa dalla Regione Toscana. Ad annunciarlo è stato il presidente Eugenio Giani, che ha sottolineato l'impatto straordinario del club viola ben oltre il terreno di gioco.

«La Fiorentina rappresenta non solo una società sportiva ma anche la storia centenaria di educazione allo sport», ha dichiarato Giani. «È la testimonianza di valori con cui si sono formati migliaia di giovani, un senso di identità e un richiamo a Firenze e alla Toscana a cui si sono ispirati tanti cittadini e cittadine della nostra regione».

Il presidente della Regione ha poi richiamato l'attenzione sul rapporto unico che unisce la città alla sua squadra di calcio, evidenziando una peculiarità che distingue il capoluogo toscano da altre grandi realtà italiane. «La Fiorentina ha avuto il grande vantaggio di identificarsi con Firenze e la Toscana», ha spiegato il governatore. «A Firenze soprattutto non esiste come nelle altre grandi città la suddivisione in due sodalizi: a Roma si vive in equilibrio tra Roma e Lazio, a Torino fra Torino e Juve, a Milano tra Inter e Milan. A Firenze invece la Fiorentina è Firenze e Firenze è la Fiorentina».

Un legame viscerale che attraversa le generazioni e che costituisce il motivo principale del riconoscimento istituzionale. «Il calcio attraverso la Fiorentina è andato oltre il fenomeno sportivo», ha concluso Giani, «per diventare elemento distintivo di un'identità».