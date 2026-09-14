Giani: “La famiglia Commisso è ciò che Firenze e i tifosi vogliono alla guida della Fiorentina”

Giani parla della famiglia Commisso

Durante la consegna del Pegaso d’oro, Giani ha parlato della famiglia Commisso: “È un grande onore avere con me Giuseppe e Catherine Commisso che sono davvero coloro che in questo momento la città e i tifosi vogliono alla guida del club. C'è un rapporto umano tra loro e la gente e in un calcio che è sempre più in mano ai fondi e agli interessi, avere una famiglia che ha nella Fiorentina un riferimento non è usuale. Prima con Rocco, ora con Giuseppe questa famiglia sta portando avanti con gli stessi valori dei cento anni di storia della società. Consegniamo il Pegaso d'oro, la massima onoreficenza della Regione Toscana, per quello che rappresenta la Fiorentina a livello culturale, sportivo e sociale da un secolo a questa parte".