Già 62 gol presi in questa stagione: la difesa va registrata, soprattutto per Praga. Serve una notte senza sbavature 

Prima che la gara si capovolgesse, quando la Fiorentina era ancora sotto di un gol contro una Roma piena di riserve, la scritta «Road to Praga» che compariva sui tabelloni pubblicitari del Franchi dava sì grande carica, ma causava pure un po’ d’ansia ai tifosi viola presenti allo stadio. In città c’è grande attesa per la finale di Conference, certo, però anche un po’ di fisiologica paura dopo quel che è successo in Coppa Italia. Un timore rafforzato dall’ennesima leggerezza difensiva che aveva portato la Roma avanti. Il gol subito numero 62 in 58 partite stagionali, poco più di uno di media per gara. In pratica, è come se i viola fossero certi di iniziare le loro partite in svantaggio. Un numero, quello dei 62 gol subiti, che balza all’occhio anche per un’altra ragione: è troppo alto in relazione a quanto la Fiorentina subisce realmente.

Non concede molto, eppure basta una fiammata degli avversari (gli 8 minuti in cui l’Inter ha ribaltato la finale di Roma) o un episodio (un lancio del portiere, per esempio) per far sì che la squadra di Italiano prenda gol. Non è un problema nuovo — lo certificano i numeri — ma di certo si è intensificato con l’aumentare della stanchezza di una stagione infinita. Di fatti, i viola hanno subito almeno una rete in sei delle ultime sette uscite. L’eccezione è la vittoria con l’Udinese. Un tema di cui tenere grande conto nella preparazione della finale di Conference contro il West Ham, evitando di «rivitalizzare» una rosa che durante gli scorsi mesi aveva avuto le sue difficoltà là davanti. La lezione di Roma, insomma, deve servire: in partite come queste sono i dettagli a fare la differenza, e basta una leggerezza di qualche secondo per rovinare tutto.Quali siano le cause dovrà essere Italiano a spiegarlo. Quel che pare dall’esterno è che si tratti di una miscela che unisce gli errori individuali, tecnici o di distrazione, alla propensione offensiva e «dominante» della squadra. Il discorso si estende a diversi giocatori, e per rendersene conto basta pensare alle ultime partite e ai cambi di Italiano.

Contro la Roma, Biraghi e Quarta sono stati sostituiti al 46’, a Basilea Igor è uscito per Ranieri al 56’. Si può anche pensare a una strategia per centellinare le forze, ma di certo non erano reduci da belle prestazioni. Nell’ultima partita, appunto, sul cross di Belotti l’argentino e il capitano si sono fatti tagliare dietro le spalle da Solbakken ed El Shaarawy, che poi hanno confezionato l’1-0 dei giallorossi. In Svizzera, Igor si è fatto saltare da Amdouni rischiando di compromettere tutto su un’azione che era iniziata con una punizione nella metà campo difensiva.

Il punto critico ormai assodato è la difficoltà dei viola a gestire i palloni in verticale, che siano imbucate o lanci lunghi. Torniamo alla finale di Coppa Italia: al 24’ Dzeko arriva davanti alla porta (e sbaglia) dopo un lancio lungo di Darmian che rimbalza sull’erba e mette fuori gioco i centrali, con Milenkovic che si lascia scavalcare.

Sul primo gol di Martinez, invece, tre difensori avevano alzato la linea mentre Milenkovic era rimasto un passo indietro tenendo in gioco l’attaccante. Errori, disattenzioni, scelte tattiche sbagliate: ognuno può trovare definizioni e cause differenti. Di sicuro, a Praga servirà una notte senza sbavature. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

