Ghione: “Ho scelto il Toro rispetto alla Juve, volevo essere onesto, La Fiorentina? Per noi una seconda pelle”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto il noto tifoso granata e volto televisivo Jimmy Ghione che ha parlato della partita di domani contro la Fiorentina e della sua fede calcistica: “A Torino puoi scegliere tra Toro e Juve, io ho preferito essere tra gli onesti piuttosto che vincere sempre, ho giocato nel Torino a livello giovanile quindi, da sempre, ho respirato l’aria granata ed ho ammirato il Grande Torino. Se la Fiorentina vince, sarà una sconfitta indolore per me perché affrontiamo dei fratelli“.

Sui giocatori del Torino: “Mi piace Bellanova che è cresciuto tanto, è un giocatore maturo con gamba e sa crossare molto bene. Penso che farà comodo a Spalletti e che presto lo convocherà in Nazionale così come Buongiorno che domani rientra ed è una colonna per noi”.

Su Juric: “Si tratta di un allenatore che incarna perfettamente lo spirito Toro, è un bel martello, a me piace perché è battagliero, è un allenatore che cura bene la fase difensiva, anche se non ha un gioco spumeggiante.”

Su Belotti: “Quando è arrivato a Torino, Cairo era titubante, è stato Ventura a portarcelo perché credeva in lui e il suo acquisto ha dato i risultati sperati. Si sentiva in grado di poter vincere, quindi, è andato a Roma, lo capisco, non gliene faccio una colpa. Il calcio è cambiato, le bandiere non esistono più. Domani lo fischieranno di sicuro anche se gioca in una squadra gemellata.”