German Pezzella è arrivato a Milano, presto sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto

È sbarcato in Italia con un volo da Madrid German Pezzella, il nuovo acquisto viola sta per arrivare a Firenze

È arrivato in Italia Pezzella. Atterrato all’aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Madrid insieme ai suoi agenti Dario Bombini e Martin Guastadisegno.

Dopo le visite mediche il giocatore argentino, potrà unirsi alla squadra di Pioli. Le sue prime parole da giocatore della Fiorentina sono di ringraziamento ai tifosi e di augurio per una grande stagione. Proveniente dal Betis Siviglia, troverà l’amico e connazionale Simeone anche lui appena arrivato al club viola. Ecco le prime immagini del giocatore argentino a Milano

GianlucadiMarzio.com