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German Pezzella è arrivato a Milano, presto sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto

È sbarcato in Italia con un volo da Madrid German Pezzella, il nuovo acquisto viola sta per arrivare a Firenze

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 agosto 2017 19:03
German Pezzella è arrivato a Milano, presto sarà a Firenze per visite mediche e firma sul contratto -
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Fiorentina
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È arrivato in Italia Pezzella. Atterrato all’aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Madrid insieme ai suoi agenti Dario Bombini e Martin Guastadisegno.

Dopo le visite mediche il giocatore argentino, potrà unirsi alla squadra di Pioli. Le sue prime parole da giocatore della Fiorentina sono di ringraziamento ai tifosi e di augurio per una grande stagione. Proveniente dal Betis Siviglia, troverà l’amico e connazionale Simeone anche lui appena arrivato al club viola. Ecco le prime immagini del giocatore argentino a Milano

L'arrivo a Milano di German Pezzella
L'arrivo a Milano di German Pezzella
L'arrivo a Milano di German Pezzella

 

GianlucadiMarzio.com

 

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