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Genoa CFC: "Un ultimo saluto pieno di calore, tutto il popolo del calcio si è stretto attorno a Davide Astori"

Il Genoa, presnete alle esequie di Davide Astori con una folta delegazione composta - fra i tanti - anche da Bertolacci e Perin, ha voluto nuovamente ricordare il capitano della Fiorentina. Questo il...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 18:22
Genoa CFC: "Un ultimo saluto pieno di calore, tutto il popolo del calcio si è stretto attorno a Davide Astori" - Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Piazza Santa Croce 8.03.2018, funerale di Davide Astori, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Genoa, presnete alle esequie di Davide Astori con una folta delegazione composta - fra i tanti - anche da Bertolacci e Perin, ha voluto nuovamente ricordare il capitano della Fiorentina. Questo il comunicato emesso dal club rossoblù: "Un ultimo saluto pieno di calore. Non poteva che essere così, visto l’abbraccio che tutto il popolo del calcio ha riservato fisicamente o idealmente a Davide Astori, al funerale del capitano della Fiorentina officiato nella basilica di Santa Croce. Un evento che ha convogliato nel capoluogo toscano delegazioni nazionali e rappresentanze di club italiani ed esteri, personaggi autorevoli del mondo imprenditoriale, politico, sportivo. I vertici delle istituzioni. E un mare di tifosi viola e di gente comune stretti intorno alla famiglia, alla compagna Francesca e alla Principessa Vittoria. La sua bambina".

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