Qui Genoa: 50% di sconto in tutti i settori dello stadio. Il club chiama a raccolta i tifosi...
Come evidenziato su primocanale.it, in vista della partita contro la Fiorentina, il Genoa ha scelto di applicare una fortissima riduzione dei prezzi, circa il 50% in tutti i settori, rispetto ai prezz...
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2018 10:06
Come evidenziato su primocanale.it, in vista della partita contro la Fiorentina, il Genoa ha scelto di applicare una fortissima riduzione dei prezzi, circa il 50% in tutti i settori, rispetto ai prezzi standard: il club rossoblu, dunque, chiama a raccolta i propri tifosi nella penultima gara casalinga della stagione.