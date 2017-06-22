Di Gennaro: "È finito un ciclo, vedremo cosa farà Corvino con i soldi delle cessioni..."

Corvino vuole aprire un nuovo ciclo con i soldi provenienti dalle cessioni di Bernardeschi, Kalinic, Vecino e Badelj

Antonio Di Gennaro ha espresso la sua opinione per quanto riguarda il mercato della Fiorentina: "E’ finito un ciclo e adesso Corvino vuole riaprire un nuovo corso partendo proprio dalle cessioni. Vendono Bernardeschi, Kalinic, Vecino, Badelj e altri e avranno cifre davvero importanti, vedremo cosa farà Corvino con questi soldi".