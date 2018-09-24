GdS: retroscena di mercato. Corvino cercava "Felipe Melo", ma Pioli ha inventato Veretout...
La Gazzetta dello Sport parla di un retroscena di mercato della Fiorentina. Dopo la cessione di Badelj Corvino ha cercato sul mercato un giocatore simile per caratteristiche a Felipe Melo. Alla fine p...
A cura di Redazione Labaroviola
24 settembre 2018 10:23
La Gazzetta dello Sport parla di un retroscena di mercato della Fiorentina. Dopo la cessione di Badelj Corvino ha cercato sul mercato un giocatore simile per caratteristiche a Felipe Melo. Alla fine però è stato Pioli a decidere che quel ruolo poteva coprirlo Veretout. Il francese ha sposato con entusiasmo questo progetto tattico.