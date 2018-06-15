GdS, Corvino segue Nalini del Crotone. Occhi puntati anche su De Paul
Il mercato della Fiorentina ruota attorno ad alcuni nomi ormai noti. Corvino sta seguendo molto attentamente il ventisettenne attaccante del Crotone Andrea Nalini
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2018 11:04
Il mercato della Fiorentina ruota attorno ad alcuni nomi ormai noti. Corvino sta seguendo molto attentamente il ventisettenne attaccante del Crotone Andrea Nalini, così come il centrocampista dell'Udinese Rodrigo De Paul. Mentre per quanto riguarda il cecoTomas Soucek, si è inserita l'Atalanta in modo deciso.
A scriverlo è La Gazzetta dello Sport