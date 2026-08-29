Gazzetta: "Zirkzee, Fiorentina all’assalto: offerta da 30 milioni. La formula resta il nodo"

Beto e Kalimuendo le alternative

La Fiorentina accelera per Joshua Zirkzee, individuato come principale obiettivo per raccogliere l’eredità di Moise Kean. L’attaccante olandese avrebbe già dato apertura al trasferimento a Firenze, mentre il Manchester United è disposto a lasciarlo partire, con l’obiettivo però di recuperare almeno una parte dei 42,5 milioni di euro investiti per acquistarlo.

L’ingaggio da circa 3,5 milioni netti a stagione non rappresenta un ostacolo insormontabile. Il vero punto della trattativa resta invece la formula dell’operazione.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la proposta della Fiorentina prevede un prestito oneroso da 5 milioni di euro con diritto di riscatto, destinato a trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Il valore complessivo dell’operazione potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

A favorire la trattativa ci sono anche i buoni rapporti tra Fabio Paratici e l’entourage del giocatore. Juventus e Atletico Madrid, invece, sembrano al momento più defilate nella corsa all’attaccante.

Parallelamente, Paratici continua a lavorare su più fronti per non farsi trovare impreparato. La Fiorentina ha già presentato un’offerta per Beto dell’Everton e mantiene vivo l’interesse per Kalimuendo del Nottingham Forest.

Restano inoltre sotto osservazione Dodo e Thorstvedt. Il club viola, dunque, continua a muoversi su diversi profili in vista degli ultimi giorni di mercato.

Grosso ha confermato che la Fiorentina completerà gli ultimi innesti proprio nella fase conclusiva della sessione estiva. Zirkzee resta la priorità, ma le alternative non mancano.