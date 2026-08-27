Pedullà conferma: "Accordo Fiorentina-Zirkzee, Njie costa 20 milioni senza contropartite. Sottil verso l'Avellino"

Le ultime di Alfredo Pedullà sul calciomercato caldissimo della Fiorentina

Alfredo Pedullà lancia le ultimissime notizie di mercato di casa Fiorentina nel consueto appuntamento serale di Sportitalia Mercato.

Il club viola è protagonista principale del valzer di attaccanti che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore come riportato dall'esperto di mercato:

"La Fiorentina nella notte segretamente ha incontrato l'entourage di Zirkzee. Operazione in prestito oneroso per 3-4 milioni con prestito di riscatto che può diventare obbligo intorno ai 20 milioni. Il giocatore ha raggiunto l'accordo completo con la Fiorentina,adesso bisogna andare alla trattativa con lo United. Adesso bisogna aspettare che Kean vada al Como perché uno entra e l'altro esce e nel calciomercato può succedere di tutto."

Su Njie:

"La notizia sulla Fiorentina è vera, Paratici vuole prenderlo. La valutazione è di 20 milioni, il retroscena è che il Crystal Palace era arrivato a 20 milioni ma con bonus non semplici da raggiungere, ma Cairo vuole quella cifra possibilmente senza contropartite tecniche."

Su Sottil:

"C'è una trattativa avanzata tra Avellino e Fiorentina per Sottil. L'esterno ha aperto, la Fiorentina ha raggiunto un accordo con il club irpino. Serve un accordo per un trasferimento a titolo definitivo perché il giocatore ha solo un anno di contratto"