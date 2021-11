Gazzetta, Vlahovic cala il tris ma la Fiesole lo ignora: la Fiorentina si muove a Londra. Resiste la Juve

Ormai anche i tifosi viola più amareggiati per il suo rifiuto ad allungare il contratto non chiedono più che sia punito con la tribuna. Ieri a differenza della gara contro il Cagliari non ci sono stati fischi quando è apparsa la sua foto sul maxi schermo. Dopo i suoi gol Dusan è stato “ignorato” dalla curva Fiesole ma è stato applaudito con grande calore dagli altri settori dello stadio. A dispetto dei segnali di disgelo che arrivano dal campo gli umori del mercato fanno pensare ad un vero e proprio logoramento. Si spiega così il recente viaggio di lavoro del management della Fiorentina. Barone e Pradè di recente sono stati avvistati a Londra. Gli uomini di Commisso continuano a tenere alta l’asticella delle richieste che oscillano tra i 60 e i 70 milioni. E questo è un messaggio chiaro alla Juve. A Torino hanno già messo in cantiere i contatti giusti per conquistare la posizione migliore sia con il club fiorentino che con il suo entourage. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

